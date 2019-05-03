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Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatıyor

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, bazı beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağ veya antisemitik kişi ve kuruluşların hesabını 'tehlike arz ettiği için' kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

AA | 03.05.2019 - 08:07..
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Facebook, ırkçı söylemlerde bulunan veya etnik ve dini gruplara karşı nefret yayan hesapların kapatılması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Biz, ideolojileri fark etmeksizin şiddete ve nefrete yönelen veya teşvik eden birey ve kuruluşları tehlike arz ettiği için her zaman yasaklamaktayız. Potansiyel ihlalcilerin değerlendirilme süreci oldukça geniştir ve bugün bu hesapları kaldırma kararımızı almamızı sağlayan şey budur." ifadelerine yer verildi.

HESAPLARI KAPATILAN ÜNLÜ İSİMLER

Facebook'un kapatma kararı aldığı hesapların arasında komplo teorileriyle tanınan Amerikalı internet ve radyo programcısı Alex Jones, ABD'li aşırı sağcı Milo Yiannopoulos ve Laura Loomer ile "İslam Milleti" adlı siyahi hareketin lideri Louis Farrakhan'a ait hesapların da olduğu kaydedildi.

Facebook aşırılık yanlısı hesapları kapatıyor

Aşırı sağcı Milo Yiannopoulos

Öte yandan, Facebook tarafından alınan bu hesapların kapatılması kararı insan hakları örgütleri ve aktivistleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu hesapların sosyal medya üzerinden şiddet ve nefret yaydığını dikkati çeken insan hakları örgütleri, uzun zamandır Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına gerekli önemleri alması çağrısında bulunuyordu.

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