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Facebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyor

Facebook, tüm konum izinlerini devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izlediğini onayladı.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 11:04..
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Son yıllarda kullanıcı gizliliği ile ilgili sorunlar nedeniyle büyük cezalar ödeyen Facebook, güvenilirliğini de günden güne kaybediyor. Geçtiğimiz aylarda, Facebook'un ses tanıma sistemini test etmek için kullanıcıları dinlediği haberleri yayılmıştı.

Daha sonra Facebook tarafından yapılan açıklamada, Messenger uygulaması üzerinden test sürecini durdurduğu belirtilmişti.

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İZİN VERMESENİZ DE KONUMUNUZU İZLİYOR

ABD'li senatörler; Facebook'a mektup göndererek, şirketin neden sürekli olarak kullanıcı konumlarını izlediğini açıklamasını istedi. Facebook tarafından yanıtlanan mektup oldukça şaşırtıcı ifadeler içeriyordu.

Facebook, tüm uygulamalarına konum erişim izni vermenizi istiyor. Ancak şirket tarafından yapılan açıklamada, konum izni vermeseniz bile konumunuzun takip edildiği belirtiliyor.

ARKADAŞLARINIZIN PAYLAŞIMLARINA BAKILIYOR

Facebook, hem sizin hem de arkadaşlarınızın paylaşımlarını inceleyerek herhangi bir konum bilgisi olup olmadığına bakıyor.

Örneğin şirket, paylaştığınız bir fotoğrafın nerede çekildiğini tahmin edebiliyor, arkadaşlarınızın sizi etiketlediği yerlerden konum bilgisi alabiliyor veya Facebook MarketPlace'de herhangi bir şey satarken girdiğiniz fiziksel adresinizden konumunuzu bulabiliyor.

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Facebook; bulunduğunuz konuma bağlı olarak, hangi reklamların ve sponsorlu yayınların size sunulacağı hakkında fikir sahibi oluyor.

Eğer siz de sıklıkla Facebook uygulamalarını kullanıyorsanız, uygulamaya konum izni vermemeniz ve mümkün olduğunca yer bildirimi yapmamanız gerekiyor.

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Facebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyor

Facebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyor

Facebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyor

Facebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyor

Facebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyorFacebook, devre dışı bıraksanız bile konumunuzu izliyor

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