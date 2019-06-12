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Facebook, güneş enerjisi çiftliği inşa ediyor

Sosyal medya devi Facebook, Teksas’a dev bir güneş enerjisi çiftliği kuruyor.

İHA | 12.06.2019 - 09:24..
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Sosyal medya devi Facebook, her ne kadar son yıllarda gizlilik skandallarıyla boğuşsa da topluma yararlı işler yapmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına doğrudan yatırım yapan sayılı şirketlerin arasında bulunan Facebook, Teksas’a dev bir güneş enerjisi çiftliği inşa ediyor. Texas'ın batısında yer alacak bu dev çiftlik, ABD'nin en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olacak.

Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği’nden yapılan açıklamada, Teksas’ın Odessa kentinin kuzeyinde kurulacak güneş enerjisi çiftliğinin 72 bin konuta yetecek 379 megawatt üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi. Yaklaşık 18 kilometrekarelik alana inşa edilecek güneş enerjisi çiftliğinin gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

facebook

VERİ MERKEZLERİNE DE ENERJİ SAĞLAYACAK

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklamada, Facebook’un veri merkezlerine enerji sağlamak için altı yeni güneş enerjisi projesi inşa edildiğini açıklamıştı. Zuckerberg, Facebook’un tüm veri merkezleri ve ofislerinde 2020 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

FACEBOOK

APPLE VE GOOGLE DA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIYOR

Geçtiğimiz yıl teknoloji şirketi Apple, dünya üzerindeki tüm perakende satış mağazalarında, ofislerinde, veri merkezlerinde ve tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı sağlandığını duyurmuştu. Google da Aralık 2017’de benzer bir açıklama yaparak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştığını belirtmişti.

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