Facebook hissedarları Mark Zuckerberg’i istemiyor

Son günlerde adı sık sık gizlilik skandallarına karışan Facebook ve kurusucu Mark Zuckerberg, yönetimde de bazı sıkıntılar yaşıyor. Şirketin hissedarları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptıkları başvuruda, Zuckerberg'in mevcut yetkilerini bağımsız bir CEO'ya devretmesini ve kendisine yönetimde çok fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisse yapısının değiştirilmesini talep ettiler.

GİZLİLİK SKANDALLARI HİSSEDARLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Facebook’un son dönemde adının karıştığı veri paylaşımı sorunları, güvenlik skandalları ve şirketin 2018‘de yaşadığı 100 milyar doları aşkın piyasa değeri kayıpları nedeniyle hissedarlar oldukça öfkelendi. Özellikle Cambridge Analytica Skandalının şirkete zarar verdiğini belirten hissedarlar, başvuruda şu ifadelere yer verdi:

"Cambridge Analytica’nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının kişisel verilerini kötüye kullandığına dair haberlerin yayınlanmasında ardından, şirketin piyasa değeri Mart 2018’de 100 milyar dolarlık kayıp yaşadı. Yine 100 milyar dolardan fazla bir kayıp Temmuz ayında şirketin çeyrek dönem sonuçları açıklanıp Facebook’un maliyetleri artarken gelir büyümesinin azaldığının ortaya çıkması ile gerçekleşti."

Bu tip durumları ciddi yönetim zafiyeti olarak ifade eden hissedarlar, sonuç olarak kullanıcıların Facebook’a güvenlerini kaybettiklerini de vurguladı.

SEC'e yapılan başvurular, Facebook’un 30 Mayıs’ta düzenlenecek hissedarlar toplantısına hazırlık niteliği taşıyor. Ancak Zuckerberg A tipi hisselere göre on kat daha fazla oy hakkı tanıyan B tipi hisselerin yüzde 75'ine sahip olduğu için, yapılan başvuruların gerçekleşme şansı pek bulunmuyor.

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