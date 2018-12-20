Facebook hisseleri yere çakıldı

Kullanıcı verilerini korumaya yönelik endişeler ve özellikle son günlerde ortaya çıkan özel mesajları başka şirketlere sattığı haberleri, Facebook'a büyük değer kaybettirdi.
Sosyal medya devi Facebook'un hisseleri, temmuz ayından bu yana en sert düşüşü yaşadı. Şirketin hisseleri yüzde 7,25 oranında gerileyerek toplamda yüzde 24 değer kaybetti.
Kullanıcıların verilerinin ihlali konusunda, en az 6 Amerika eyaletinin Facebook'a açtığı davalar mevcut. Her geçen gün yeni sıkıntılarla uğraşan Facebook'u önümüzdeki günlerde zor bir süreç bekliyor.