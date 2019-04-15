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Facebook ile Messenger yeniden birleşmeye hazırlanıyor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Messenger uygulaması, yeniden Facebook uygulamasına entegre edilecek.

Haber Merkezi | 15.04.2019 - 10:46..
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Facebook ile Messenger yeniden birleşmeye hazırlanıyor

Facebook, bundan tam 5 yıl önce uygulama içi sohbet özelliğini Messenger uygulamasına taşıyarak, kullanıcıların buradan sohbet edebilmelerini sağlamıştı. Şirket, görünüşe göre iki uygulamayı tekrar birleştirmeyi amaçlıyor.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, Facebook ile Messenger'ın yeniden birleşeceğini iddia etti. Wong, Facebook uygulamasında bir Messenger butonu eklenerek kullanıcıların uygulama içinden tekrar mesajlaşabileceklerini açıkladı.

messenger

Söz konusu yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmezken Facebook, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Son yıllarda azalan popülerliğini tekrar geri kazanmak isteyen Facebook, kullanıcı etkileşimini artırmak için böyle bir yola gitmiş olabilir.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamalarındaki mesajlaşma özelliğini birleştirip tek bir çatı altına toplama planlarından da bahsetmişti.

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