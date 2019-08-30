Facebook, Japonya'daki gelirlerini düşük gösterdi

Son zamanlarda sık sık gizlilik skandallarıyla gündeme gelen dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook, bu sefer de gelirini düşük göstermekle suçlanıyor. Japan Today isimli haber sitesine göre, Facebook'un Japonya ofisi, 2 yıl boyunca 4,7 milyon dolar değerindeki gelir vergisini yetkili makamlara bildirmedi ve kazandığı reklam gelirini düşük gösterip, vergi ödemelerini İrlanda ofisinden gerçekleştirdi.

(İrlanda'da yüzde 12,5 olan kurumlar vergisi, Japonya'da yüzde 30 olarak uygulanıyor.)

EK ÖDEME YAPMAK ZORUNDA KALDI

Raporda şirketin vergi bildirimini düzelttiği, Tokyo Bölgesel Vergi Bürosu tarafından uygulanan yaptırımla yaklaşık 100 milyon yenden (yaklaşık 5,5 milyon lira) fazla ek ödeme yaptığı aktarıldı.

Facebook'un Japonya şubesinden "Biz her ülkedeki vergi kurumlarıyla iş birliği yaparak ülkelerin yasal vergi düzenlemelerine uyuyoruz." açıklaması yapıldı.

JAPONYA İŞLERİ SIKILAŞTIRDI

Japonya'daki vergi kurumları, söz konusu olaydan sonra Facebook, Apple, Amazon ve Google gibi teknoloji şirketlerinin daha düşük vergi oranlarından yaralanmak için yerelde kazanılan gelirlerin başka ofislere taşınması dahil, vergi tasarrufu tedbirlerine karşı incelemelerini sıklaştırdı.

Facebook'un Japonya'da 2017'de net karının 103 bin 550 dolardan 2018'de 2,6 milyon dolara yükseldiği de vurgulandı.

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