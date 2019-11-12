Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, sahte hesaplarla mücadele için yeni bir araç test ediyor. Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni sistem, kullanıcıların yüzünü bir daire içine yerleştirerek farklı yönlere bakmasını isteyecek.

Bu sayede kullanıcıların yüzünü tanıyacak şirket, hesabın gerçek bir kullanıcıya ait olup olmadığını anlayabilecek.

Araştırmacı Jane Manchun Wong'un paylaştığı yukarıdaki görüntüye göre, kullanıcılar hesap doğrulatmak için Facebook'a yüz taratmak zorunda kalacak. Ancak şimdiye kadar birçok gizlilik skandalına imza atan Facebook'un yeni doğrulama yöntemi, birçok gizlilik sorununu da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

2 MİLYAR SAHTE HESAP SİLİNDİ

Facebook, sadece bu yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyar sahte hesabı platformdan kaldırdı. Yeni gelen bilgilere göre ise şirketin sahte hesaplarla yaşadığı sorun, tahmin edilenden daha da büyük.

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, yeni doğrulama yönteminin yüz verilerini toplamadığını, yalnızca videoda hareketli bir insan yüzü olup olmadığını tespit ettiğini açıkladı.

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