taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7695
Euro
6.3587
Altın
1454.09
Borsa
104061.21
Gram Altın
269.735
Bitcoin
50199.33

Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Facebook, gelecekte hesap doğrulaması için kullanıcılardan yüz fotoğrafı isteyecek.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 15:09..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, sahte hesaplarla mücadele için yeni bir araç test ediyor. Facebook'un üzerinde çalıştığı yeni sistem, kullanıcıların yüzünü bir daire içine yerleştirerek farklı yönlere bakmasını isteyecek.

Bu sayede kullanıcıların yüzünü tanıyacak şirket, hesabın gerçek bir kullanıcıya ait olup olmadığını anlayabilecek.

Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Araştırmacı Jane Manchun Wong'un paylaştığı yukarıdaki görüntüye göre, kullanıcılar hesap doğrulatmak için Facebook'a yüz taratmak zorunda kalacak. Ancak şimdiye kadar birçok gizlilik skandalına imza atan Facebook'un yeni doğrulama yöntemi, birçok gizlilik sorununu da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

2 MİLYAR SAHTE HESAP SİLİNDİ

Facebook, sadece bu yılın ilk yarısında yaklaşık 2 milyar sahte hesabı platformdan kaldırdı. Yeni gelen bilgilere göre ise şirketin sahte hesaplarla yaşadığı sorun, tahmin edilenden daha da büyük.

FACRNOOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook sözcüsü, yeni doğrulama yönteminin yüz verilerini toplamadığını, yalnızca videoda hareketli bir insan yüzü olup olmadığını tespit ettiğini açıkladı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Facebook, kamera ile hesap doğrulaması üzerinde çalışıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

AK Parti'nin kaybeden adayı Muğla'ya müdür oldu

220
Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

69
Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

Bursalı genç iPhone'un yazılım açığını buldu

165
İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

İspanya, Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'a taşıyor

30
Erdoğan ABD'ye gidiyor

Erdoğan ABD'ye gidiyor

510
Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

Mümtaz Soysal'ın Kürt-Türkmen mübadelesi teklifi

234
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nın ilk günü bitti

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir