Facebook, kendi kripto para uygulamasını başlatacak

Tarihi imparatorlukların çok geniş bir alana yayıldıktan sonra çökme dönemine girdiğini hepimiz biliyoruz. Facebook, ilk yayınlandığı tarihten başlayarak birkaç yıl içinde kendi imparatorluğunu kurdu ve oldukça geniş kitlelere ulaştı. Şirket, son zamanlarda popülerliğini yitirdi ve artık çökmeyi engelleme planları yapıyor.

FACEBOOK, KRİPTO PARA BİRİMİNİ TANITACAK

Hizmetleri milyarlarca kullanıcı tarafından kullanılan Facebook, para kazanmak için reklamları kullanmaktan başka yollar da arıyor. Şirket, 2019 yılı içerisinde kendi kripto para birimini herkesin kullanımına sunacak. Kullanıcıların WhatsApp üzerinde kullanabileceği sanal paralar için Facebook, çalışmalarına hız vermiş durumda.

SANAL PARALAR WHATSAPP'TA NASIL KULLANILACAK?

Kullanıcıların aklına gelen sorulardan biri ise bu kripto paraların, WhatsApp'ta nasıl kullanılacağı. Şirket, bu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Bu kripto paralar ile sadece satın alma işlemi gerçekleşmeyecek, aynı zamanda bu sistem ailenize veya arkadaşlarınıza sanal para aktarmak için de kullanılabilecek.

ŞİMDİLİK FAZLA BİR BİLGİ YOK

Facebook'un, kendi kripto para birimi ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. Ancak şirketin, kendi sanal paralarını sadece WhatsApp platformlarına getirmeyeceği iddia ediliyor. Facebook, kendi kripto para birimi uygulamasıyla ülkeler arası ticareti daha basit hale getirmek ve ABD'nin para politikalarından olabildiğince uzaklaşmak istiyor.

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