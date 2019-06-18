Facebook kripto para birimini ve dijital cüzdanını tanıttı

Özellikle Bitcoin'in inanılmaz yükselişiyle bir anda dünya genelinde popüler hale gelen kripto paralar, bazı büyük şirketlerin de ilgi odağı oldu. Dünyanın en popüler sosyal medyasitesi Facebook, uzun bir süredir kendi kripto para birimi üzerinde çalışıyordu. Şirket, bugün yaptığı açıklamada kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'yı resmi olarak duyurdu.





DİJİTAL CÜZDAN: CALIBRA

Şirketten yapılan açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.

KRİPTO PARA BİRİMİ: LIBRA

Facebook’tan yapılan açıklamada, "Libra’nın hedefi, milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı oluşturmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Libra gözetiminden aralarında Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify ve ebay gibi 28 şirketin yer aldığı "Libra Konsorsiyumu"nun sorumlu olacağı da belirtildi.

Şirket açıklamasında Libra’nın gerçek varlık rezervlerinin desteklediği güvenli ve ölçülebilir bir blockchain üzerinde oluşturulduğu vurgulandı. Libra’nın tek bir varlık yerine dolar ve euro gibi birden fazla para birimine bağlı olacağı belirtilirken, Facebook blockchain birimi başkanı David Marcus, "Libra, dünya genelinde milyarlarca insana daha kapsayıcı ve açık bir finansal ekosisteme erişim olanağı sunuyor." ifadelerini kullandı.

David Marcus,"Eğer 50 dolar değerinde Libra satın alırsanız, bu 50 dolarlık yatırımınız doğrudan Libra Rezervi'ne gidecek. Libra Rezervi, fiyat istikrarının sağlanması ve Libra'nın piyasadaki dijital para birimlerinin aksine geleneksel para birimleri gibi işlem görmesi için tasarlandı. Libra'nın büyük bir adaptasyon avantajı var. Birçok güvenilir şirket bu yolculuğumuzda bize katıldı, bu sebeple Libra’nın yaygınlaşması yüksek bir olasılık." açıklamasını yaptı.

Facebook, dijital cüzdanı Calibra ve kripto para birimi Libra'yı 2020 yılında kullanıma açacak.

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