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Facebook, Libra ile herkese kredi kullandıracak

Facebook’un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra, herkesin kredi kullanmasını sağlayacak.

DHA | 07.11.2019 - 09:29..
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Facebook, 2020 yılında piyasaya sürülecek kripto para birimini Libra olarak adlandırdı. Mastercard ve Visa gibi ödeme sistemleri tarafından da desteklenecek olan Libra, Calibra adı verilen bir dijital cüzdanda bulunacak. Platformun kullanıcıları, kendi aralarında mesajlaşır gibi Libra transferi yapabilecek.

Facebook’un kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan uygulaması Calibra'nın Başkan Yardımcısı Kevin Weil; Facebook'un, herkesin "kredi kullanmasını sağlayacağını" açıkladı.

libra

Facebook'un finans hizmetleri alanındaki çalışmalarını genişleteceğini vurgulayan Weil, bu aşamada dijital cüzdanlar üzerinde yoğunlaşılacağının altını çizdi ve bugüne kadar hiç kredi kullanmayanların da kredi kullanmalarını sağlayacaklarını vurguladı.

Facebook'un, otoritelerden izin almadan önce Libra'yı piyasaya sürmeyi düşünmediğini de vurgulayan Weil, hiçbir tekil firmanın Libra sahibi olamayacağına da işaret etti.

Weil ayrıca, Facebook'un Libra'yı işletecek Libra Birliği gibi bir kâr amacı gütmeyen oluşum istediğini ve bu projeye 100 ortak katılımı amaçladığını vurguladı. Libra Birliği'nin şu anda 20 ortağı bulunuyor.

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Facebook, Libra ile herkese kredi kullandıracak

Facebook, Libra ile herkese kredi kullandıracak

Facebook, Libra ile herkese kredi kullandıracakFacebook, Libra ile herkese kredi kullandıracak

Facebook, Libra ile herkese kredi kullandıracakFacebook, Libra ile herkese kredi kullandıracak

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