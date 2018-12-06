Facebook Messenger Lite'a yeni özellikler geldi

Orta segmentli telefonlara hitap eden Facebook'un sohbet uygulaması Messenger Lite, aynı zamanda zayıf internet bağantılarında da sorunsuz çalışabiliyor. Facebook, bu basit sohbet uygulamasına yeni özellikler eklediğini duyurdu.

Artık kullanıcılar uygulama içerisinden GIF gönderebilecek, fakat uygulamanın yerleşik bir GIF işlevi yok. GIF göndermek isterseniz ya kendiniz yüklemeniz, ya da GIF destekli klavye kullanmanız gerekiyor. Uygulamada artık her sohbet için renklerin ve takma isimlerin düzenlenebildiği bir kişiselleştirme özelliği de eklendi. Fotoğraf ve video paylaşımının da geliştirildiği bu yeni güncelleme, yavaş yavaş dağıtılmaya başlandığı için telefonunuza biraz geç gelebilir.

Kullanıcılar fazla şişirilmiş bir şekilde gelen normal Messenger uygulamasından çok Messenger Lite uygulamasını kullanmayı daha çok seviyor. Bütün bu yenilikler Messenger Lite uygulamasının işlevselliğini biraz daha artırıyor.