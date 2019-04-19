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Facebook sanal ses asistanı üzerinde çalıştığını doğruladı

ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook, platformlarında kullanılmak üzere kendi ses asistanı teknolojisi üzerinde çalışmalara başladığını duyurdu.

DHA | 19.04.2019 - 09:00..
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Günümüzde bir hayli öneme sahip sesli asistanlar, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle geçtiğimiz aylarda ülkemizde de kullanılmaya başlayan Google Asistan gibi sanal asistanlar için büyük şirketler yeni teknolojilerini geliştiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un kendi ses asistanı hizmeti üzerinde çalışmaya başladığı öne sürülmüş ve şirketin sektördeki piyasa rekabetini artırmayı ve Amazon, Apple ve Google’ın ürünlerine rakip olmayı hedeflediği belirtilmişti.

facebook

FACEBOOK DOĞRULADI

Facebook, yaptığı açıklamada Portal ve Oculus dahil olmak üzere şirketin bütün artırılmış ve sanal gerçeklik ürünlerinde kullanılmak üzere bir ses ve yapay zeka asistanı teknolojisi üzerinde çalıştığını doğruladı. Ürün için çalışan şirketin Redmond, Washington merkezli olduğu belirtilirken, ürüne ait bir ticari isim veya yayın tarihi verilmedi.

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