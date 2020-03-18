Facebook, tüm çalışanlarına fazladan bin dolar verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, yeni bir yardıma daha imza attı.

Facebook'un; koronavirüs salgınının ekonomik etkisini azaltmak için, 30'dan fazla ülkedeki 30 bin küçük işletmeye 100 milyon dolarlık nakit bağış ve reklam kredisi vermeyi planladığını dün sizlerle paylaşmıştık.

Şirket, şimdi de koronavirüs nedeniyle bütün çalışanlarına fazladan para yardımı yapacak.

TÜM ÇALIŞANLARA BİN DOLAR

Geçtiğimiz günlerde çalışanlarının evden çalışmasını isteyen Facebook, tam zamanlı bütün çalışanlara fazladan bin dolar verme kararı aldı. Şirket, hem bu sayede çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutacak hem de evde ofis düzeni kurmalarına yardımcı olacak.

Facebook, aynca koronavirüs nedeniyle bazı çalışanların günlük çalışma süresi düşmesine rağmen yine tam maaş alacaklarını duyurdu.