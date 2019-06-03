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Facebook, Türkiye'ye ödediği parayı geri istiyor

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kestiği para cezasını ödeyen Facebook, para iadesi için karara itiraz edecek.

DHA | 03.06.2019 - 13:13..
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Geçtiğimiz günlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), kullanıcıların fotoğraflarına yetkisiz erişim sağlandığı gerekçesiyle Facebook'a, 1 milyon 650 bin TL para cezası vermişti. Facebook ise söz konusu para cezasını ödedi, ancak şirketten yapılan açıklamaya göre Facebook, karara itiraz edip para iadesi talebinde bulunacak.

facebook

FACEBOOK ÖDEDİĞİ PARAYI GERİ İSTİYOR

Facebook tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından kesilen para cezasının ödendiği, ancak para iadesi almak için itiraz sürecinin de başladığı ifade edildi.

Facebook'un Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Çağatay Pekyörür, Facebook'un Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun aldığı karara katılmadığını belirterek, şirketin bu karara itiraz edeceğini açıkladı.

facebook

Facebook'un yapacağı itirazın nasıl sonuçlanacağı, şimdilik bilinmiyor. Söz konusu itirazdan sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu veya Facebook'tan yeni bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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