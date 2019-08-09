Facebook, ücretli video abonelik sistemini denemeye başladı

Facebook'ta bir süredir hizmet veren video akış hizmeti Watch, yeni bir video abonelik hizmetine kavuşacak. Watch için ücretli bir abonelik sistemi üzerinde çalışan Facebook, söz konusu abonelik sistemini YouTube'da 13 milyon takipçisi bulunan CollegeHumor kanalı ile test etmeye başladı.

Söz konusu ücretli abonelik sistemiyle hem gelirlerini artırmayı hedefleyen Facebook, hem de bu sistemi video yayın akış hizmeti sunan yayıncılara destek olmak için kullanacak.

Yeni gelen bilgilere göre Facebook, aynı zamanda video içerik üreticiler ile çeşitli iş birlikleri yaparak platforma olan ilgiyi daha da artırmanın peşinde. Ancak bir Facebook sözcüsü bunun doğru olmadığını belirtti.

Son zamanlarda yaşadığı gizlilik skandalları ve YouTube'un artan popülerliği göz önüne alındığında, Facebook'un video platformu Watch beklenen ilgiyi görmüyor.

Sosyal medya devi, ücretli abonelikler sayesinde hem platforma daha çok yayıncı çekmek hem de reklam gelirlerini daha da artırmak istiyor.

Facebook Watch abonelik sisteminin ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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