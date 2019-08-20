Facebook ve Twitter Çin'deki bazı hesapları askıya aldı

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Trabzon'da 15 aylıkken hacı oldu

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Memurlar zam eylemi yaptı

1 Aksaray'da 35 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 12 bin TL para cezası bulunan şahıs bir minibüsün arkasında elbiselerin arasında yakayı ele verdi.

2 Trabzon'da 15 aylıkken hacı oldu Kutsal topraklardan dönen hacıların arasında 15 aylık Amine, dikkat çekti.

3 Galatasaray'da yabancı krizi Galatasaray'da yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşanıyor. Ozornwafor'u kiralayarak sayıyı 14'e düşürmeyi planlayan yönetim, Falcao transferi için bir oyuncuyu daha göndermek zorunda.

4 Diyarbakır'da HDP'lilerin kayyum protestosu İzinsiz gösteriye müdahale sırasında 4 HDP'li vekil yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 İtalya Başbakanı Conte, istifa etti İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifasını duyurdu.

6 Endonezya'da 258 mahkum kaçtı Sorong şehrindeki bir cezaevinde çıkan isyan sonucu 258 mahkum firar etti. Sadece 5 mahkum, cezaevinden kaçıp geri döndü.