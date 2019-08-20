Facebook ve Twitter Çin'deki bazı hesapları askıya aldı

Amerika merkezli sosyal medya ağları Twitter ve Facebook, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kendi platformlarını kullanarak Hong Kong'daki demokrasi hareketine karşı olumsuz hava oluşturmaya çalışmakla suçladılar.
Facebook ve Twitter, Çin'deki yüzlerce hesabı askıya aldı.
TWİTTER'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Twitter'dan yapılan açıklamada, 936 hesabın askıya alındığı belirtilerek, söz konusu 'dezenformasyon' kampanyasının, 'Hong Kong'da siyasi anlaşmazlık oluşturmayı' amaçladığı kaydedildi.
Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, 'kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği' iddia edildi.
Twitter'ın ardından Facebook da 'Hong Kong'daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını' duyurdu.