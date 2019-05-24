Facebook veri kullanımından kullanıcıları haberdar edecek

Popüler sosyal medya sitesi Facebook, son birkaç yıldır gizlilik skandallarıyla boğuşuyor. Kullanıcı verilerini başka şirketlere satması nedeniyle başı derde giren şirket, her geçen gün yeni problemlerle karşılaşıyor. İleride daha fazla sorun yaşamak istemeyen sosyal medya şirketi, kullanıcıların verileri daha fazla kontrol etmesini sağlayarak geçmişi unutturmaya çalışacak.

GELECEK AYLARDA DEVREYE GİRECEK

Facebook Veri Gizliliği Politikaları Müdürü Emily Sharpe, Facebook'un gelecek aylarda devreye sokacağı yeni uygulama ile kullanıcıların kendi verilerini daha fazla kontrol etme imkanına sahip olacağını belirterek, "Hayata geçtiğinde bu uygulama, kullanıcılara uygulama ve web sitelerinin Facebook'la kendileri hakkında hangi bilgileri paylaştığını görme ve ilerleyen dönemde bu bilgileri kendi hesaplarıyla ilişkilendirmemeyi seçme hakkı verecek." ifadelerini kullandı.

Emily Sharpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yeni uygulamayı gelecek aylarda devreye alacaklarını belirtti.





KONTROL TAMAMEN KULLANICILARDA OLACAK

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıl 'geçmişi sil' olarak tanıttığı bu yeni özellik hakkında Sharpe sözlerine şöyle devam etti, "Bu özelliğin amacı, şeffaflık ile ilgili endişelerden bazılarına değinmek. 'Geçmişi sil' özelliği, Facebook dışındayken platformun sizinle ilgili hangi verileri topladığını görmenize izin veriyor. Bir uygulama kullandığınızda, diğer birçok şirket gibi, Facebook da sizi bu uygulama üzerinden takip edebiliyor. Yeni olan ve Facebook'un farklı yaptığı şey, sizi nasıl takip ettiğiyle ilgili bilgilendirerek kontrolleri size vermek... Hayata geçtiğinde bu uygulama, kullanıcılara uygulama ve web sitelerinin Facebook’la kendileri hakkında hangi bilgileri paylaştığını görme ve ilerleyen dönemde bu bilgileri kendi hesaplarıyla ilişkilendirmemeyi seçme hakkı verecek. Bildiğim kadarıyla böyle bir şey yapan başka bir şirket daha yok.

NE OLMUŞTU?

Cambridge Analytica şirketi, 87 milyon Facebook kullanıcısının verilerine uygunsuz olarak erişmiş ve ABD Başkanı Donald Trump’un 2016 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyaları sırasında reklam çalışmaları için kullanılmıştı.

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