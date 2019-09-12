Facebook, yeni iş programını Türkiye'de başlattı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, son yıllarda her ne kadar gizlilik skandallarıyla boğuşsa da geliştirdiği farklı çözüm ve programlarla kullanıcıların yardımına koşuyor.

Facebook'un, iş arayan kişilere ve istihdamı artırmak isteyen KOBİ'lere yardımcı olmayı hedeflediği küresel projesi "Facebook ile Öne Çıkın" programının Türkiye ayağı, yapılan tanıtım etkinliğiyle ile hayata geçirildi.

FACEBOOK, TÜRKİYE EKONOMİSİNE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEK

Etkinlikte konuşan Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Türkiye'nin Facebook için önemine işaret ederek, Türkiye ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Facebook olarak, Türkiye'deki yerel işletmelerin büyümelerine ve insanların yeni iş bulabilmeleri için dijital beceriler edinmelerine yardımcı olmak istediklerini ifade eden Matraş, "Bu amaçla daha fazla insana, teknolojiye ve programa yatırım yapmak için oldukça sıkı bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Matraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada da dünyada az sayıda ülkede faaliyete geçirdikleri program ile 20 bin kişiye eğitim vermek istediklerini söyledi.

Program kapsamında Türkiye'nin, öncelikli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Matraş, şöyle konuştu:

"Biz 2 yıl önce Facebook'taki bütün Türkler olarak toplandık ve Türkiye'ye, Türk ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Burada Türk ekonomisine en çok katkı sağlayabileceğimiz alanın, KOBİ'lerin ihracat potansiyelini artırmak olduğunu fark ettik. Bu kapsamda da Sınırları Aşan Türkiye çalışmasını gerçekleştirdik.

Bu çalışmaya göre, 3 milyon KOBİ'den 1.7 milyonu bizim platformumuzu kullanıyor. Bunların yüzde 90'ından fazlası platformlarımız sayesinde işlerini büyüttüklerini, yeni müşterilere ulaştıklarını, yurt dışına açıldıklarını ve ek istihdam yarattıklarını söylüyor. Facebook Türkiye'de 209 bin kişilik ek istihdam ve 15.3 milyar TL yıllık olarak ekonomik değer yaratıyor. Bu programla da bunu daha ileriye götürmeyi hedefliyoruz."

"Facebook ile Öne Çıkın" programının ikinci günü, 13 Eylül'de Facebook'un Türkiye'deki yeni topluluk merkezi Facebook İstasyon'da gerçekleştirilecek.

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