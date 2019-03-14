Facebook'a soruşturma

ABD'nin köklü ve en eski gazetelerinden biri olan New York Times gazetesinde Facebook ile ilgili bir haber yer aldı.

2 MİLYAR KULLANICININ BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Bu habere göre; 2 milyar kullanıcısı olan Facebook, üyelerinin gizli bilgilerini 150'den fazla şirketle paylaşmak için anlaşma yaptı. Facebook üçüncü kişilere bilgi paylaşımını kapatsa da bir süre verileri; Netflix, Spotify, Amazon, Apple, Sony ve Microsoft gibi şirketlerin kullanımına açtığı ileri sürüldü.

ŞİMDİDEN İFADEYE ÇAĞIRILDILAR

New York Times; New York'ta soruşturma kurulunun şimdiden en az iki akıllı telefon üreticisi ve bazı aygıt üreticilerini ifadeye çağırdı. Gazeteye konuşan bir Facebook sözcüsü, yetkililerle işbirliği yaptıklarını ve soruşturmayı çok ciddiye aldıklarını söyledi.

"HATA YAPTIK"

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bunun için, "Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var." ifadelerini kullanmıştı.