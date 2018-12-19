Facebook'tan bir gizlilik skandalı daha: Özel mesajlar

2018 yılı, sosyal medya devi Facebook için korkunç bir yıl olmaya devam ediyor. Günden güne popülerliğini kaybeden Facebook, çeşitli veri gizlilik skandallarıyla da bir hayli üye kaybetti.

KULLANICILARIN ÖZEL MESAJLARINI SATIYOR

Yeni yayınlanan raporlar, Facebook'un, sahne arkasındaki şirketlere kullanıcı verilerine erişim izni vermesinden de daha geniş çaplı bir ihlal yaptığını gösteriyor. Söz konusu raporlara göre, Facebook, kullanıcıların özel mesajlarını da şirketlere satıyor.

New York Times'da yer alan raporlara göre; Facebook, Netflix ve Spotify şirketlerine kullanıcıların özel mesajlarını okuma izni veriyor. Ayrıca Microsoft, Amazon ve Sony de dahil olmak üzere birçok teknoloji devi, diğer verilere de erişebiliyor.