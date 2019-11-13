Facebook'un iOS uygulaması gizlice kameranızı kullanıyor

Son yıllarda adı birçok gizlilik skandalına karışan sosyal medya platformu Facebook, bu nedenle milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülere baktığımızda ise; Facebook'un, skandallarına bir yenisini daha eklediğini görüyoruz.

Joshua Maddux ismindeki bir kullanıcı, Facebook'un iOS uygulamasında yeni bir gizlilik sorununu ortaya çıkardı. Maddux'un paylaştığı aşağıdaki görüntüde, uygulamanın haber akışında dolaşırken, arka planda kamerasının çalıştığı net bir şekilde görülüyor.

AYNI HATA BAŞKA iPHONE MODELLERİNDE DE VAR

Facebook uygulamasındaki herhangi bir fotoğrafı açıp aşağıya doğru kaydıran Maddux, ekranın sol tarafında kameranın bir şerit halinde çalıştığını fark etti. Aynı hatayı iOS 13.2.2 sürümünü kullanan 5 farklı iPhone modelinde de bulduğunu söyleyen Maddux, iOS 13.1.3 ve iOS 12 sürümlerinde ise böyle bir hatanın olmadığını iddia etti.

Ayrıca bu hatanın, Facebook uygulamasına kamera izni verildiği taktirde ortaya çıktığı belirlendi.





Söz konusu gizlilik sorununun, Facebook uygulamasından mı yoksa iOS sürümünden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Ayrıca Facebook ve Apple cephesinden, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Siz de Facebook uygulamasına girip herhangi bir fotoğrafı tam ekran açtıktan sonra, ekranı aşağıya doğru kaydırarak kameranın arka planda çalışıp çalışmadığına göz atabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.