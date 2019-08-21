Fadik Sevin Atasoy: Merv Adelson benden kahve istedi

Oyunculuğunu geliştirmek için Türkiye'den ayrılan Fadik Sevin Atasoy, Dallas’ın yapımcısı Merv Adelson sayesinde Amerika’da oyunculuk kariyerinin başladığını söyledi.

"BENDEN KAHVE İSTEDİ"

7 yıldır ABD’de yaşayan ve orada birçok filmde rol alan oyuncu Fadik Sevin Atasoy, “Sahilde otururken Merv Adelson’la tanıştım. Türk olduğumu öğrenince benden Türk kahvesi istedi.

Kahvelerimizi içerken onun ünlü bir yapımcı olduğumu öğrendim. Ardından ise beni birçok Oscarlı yönetmenle tanıştırarak önümü açtı. Benim için yeri ayrıdır” diye konuştu.