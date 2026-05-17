Fahiş fiyata 4 ayda 389,5 milyon TL para cezası kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde toplam 1.258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962,50 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı yapılan denetimleri ve kesilen cezaları şu ifadelerle paylaştı:

"Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda, piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara ilişkin inceleme ve denetimler kararlılıkla sürdürülmüştür. Bu kapsamda;

TEMEL GIDA TÜKETİM ÜRÜNLERİNE

Temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 TL,

EKMEK VE SİMİTTE

Ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 TL,

E-TİCARETTE

Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 TL,

MEYVE VE SEBZEDE

Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 TL, idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE DENETİMLER ARTIRILDI

Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen İşletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacağını belirterek, "Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende İşletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri, Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir." açıklamasında bulundu.



