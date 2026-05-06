Binali Yıldırım: 20 milyon nüfusumuz, azalma riski ile karşı karşıya

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Düzce’de bir dizi ziyarette bulundu. Düzce Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, beraberindeki eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile Vali Mehmet Makas’la makamına görüştü.

Yıldırım, daha sonra Düzce Üniversitesi'nce (DÜ) düzenlenen ‘Fahri Profesörlük Tevcih Töreni’ne katıldı.

Töreninde cübbesini giyen Yıldırım'a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve altyapı alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetlerinden dolayı mühendislik alanında fahri profesörlük belgesi verildi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ HAVLU ATTI’

Programında konuşan Binali Yıldırım şöyle dedi:

““Türkiye son 40 yılını ne yazık ki büyük oranda terörle mücadeleyle geçirdi. Terörle mücadele bizim enerjimizden çok şey götürdü. Sadece para değil insan kaynağımızı yok etti. 40 yıl içinde 40 bin sivil, asker, polis, güvenlik korucusunu kaybettik. Bir insanı yaşatmak bile bütün insanlığı yaşatmaya bedeldir. Bununla da kalmadı 2 trilyon doların üzerinde maddi varlığımızı terörle mücadele uğruna yok ettik. 2 trilyon dolar ne demek biliyor musunuz ? Neredeyse Türkiye’nin milli gelirinin yüzde yüz sekseni. Eğer bu paraları oralara harcamasaydık, Türkiye bugünkü konumunda değil dünyanın 16’ncı, 17’nci ekonomisi veya satın alma bakımından dünyanın 10’uncu, 11’inci değil ilk 5 ekonomisi arasından yerini alacaktı, Fransa’nın da önünde olacaktı. Günün sonunda kazanılan bir şey yok. Güzel bir şey oldu terör örgütü havlu attı. Dedi ki ‘ben artık anladım. Bu şekilde biz bir şey elde edemeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı içerisinde mücadelemizi demokratik yollardan vereceğiz’. Buna başından beri biz tamam diyoruz. Kimsenin buna itirazı yok ama bu noktaya gelmek için 40 yıl mı beklemek gerekiyordu, ülkeye bu kadar zarar mı vermek gerekiyordu bu soru ebetteki sorulacak””

’20 MİLYON NUFÜSÜMÜZDA AZALMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Nüfus artış hızı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

““Hindistan dünyanın en zengin ülkesi değil ama nüfus olarak en büyük ülkesi 1 milyar 600 milyon civarında insan var. Milli gelir hesabı yapılırken ne yapılıyor. Ne kadar insan var 1 kişiye düşen para ne kadar çarpıyorlar ekonomik büyüklüğünü buluyorlar. O şekilde hesap yapılınca Hindistan otomatik olarak 3’üncü sıraya yerleşiyor. Eğer doğum bu şekilde devam ederse Hindistan 10 yıl sonra 1’inci sırada. Ne yazık ki ülkemizin gelecek 20 yılında artışı unutun 20 milyon nüfusumuz, azalma riski ile karşı karşıyayız. Onun için Cumhurbaşkanımız son 10 yılı aile yılı ilan etti. Bununla ilgili bir takım tedbirler aldı. İlk tedbir geldi; doğum izninin uzatılması yürürlüğe girdi. Daha başka tedbirler var, çocuklar için değişiklikler var. Bunları peyderpey hep beraber göreceğiz.””