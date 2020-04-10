Fahrettin Altun: Paniğe kapılmayın

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sokağa çıkma yasağına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Altun, "Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup; fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir.

PANİĞE KAPILMADAN...

Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.