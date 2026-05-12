Fahrettin Can Er, gençlerde Avrupa ikincisi oldu
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Fahrettin Can Er, gençlerde gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Osijek kentindeki organizasyonda genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde yarışan Fahrettin Can Er, Avrupa ikincisi oldu.
MİLLİLER 3 MADALYA ALDI
Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 3'e (1 gümüş, 2 bronz) yükseldi.
