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Fahrettin Koca: Türkiye, aşı konusunda çalışıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin aşı üzerinde çalıştığını dile getiren Sağlık Bakanı, "Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor." dedi.

AA |
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Fahrettin Koca: Türkiye, aşı konusunda çalışıyor

Dünya genelinde hemen hemen her ülke ölümcül virüs koronanın sona erdirilebilmesi için aşının peşine düştü.

Çalışmalar hız kazanırken, virüsün yayıldığı ülke Çin'de ikinci deneme aşamasına geçildi.

TÜRKİYE'NİN AŞI ÇALIŞMASI

Türkiye'nin aşı çalışmaları ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

Canlı yayında Türkiye'de koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Koca, aşı ile ilgili önemli bir değerlendirme yaptı.

Fahrettin Koca: Türkiye, aşı konusunda çalışıyor VİDEO

"4-6 AYDAN ÖNCE KULLANILAMAZ"

Fahrettin Koca: "Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor. Aşının insanlarda kullanılma dönemi, çok erken. 4-6 aydan önce kullanılabilecek bir aşı olduğunu, Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Türkiye de çok ciddi çalışma içinde." dedi.

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