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Fahriye Evcen, aşka geldi

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi |
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Fahriye Evcen, aşka geldi

3 yıl önce dünyaevine giren çift, geçtiğimiz yıl oğulları Karan'ı kucaklarına almışlardı.Zaman zaman aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten yeni bir kare geldi.

"KALBİM"

Evcen, eşinin omzuna başını yasladığı kareyi 'Kalbim' notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin romantik pozu, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz günlerde Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ile aralarının bozuk olduğu bilinen Fahriye Evcen'in bu fotoğrafı görümcesine nispet yapmak için paylaştığı iddia edildi.

Fahriye Evcen, aşka geldi

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