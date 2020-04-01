Fahriye Evcen ile Burak Özçivit evde iş bölümü yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinada olan ve her fırsatta takipçilerine 'Evde kal' uyarısında bulunan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, evdeki işleri kendileri yapıyor.

Yanlarında çalışan insanları salgın yüzünden izne gönderen ünlü çiftin, işi bitmiyor.

Son oynadığı dizide bölüm başına 250 bin TL aldığı konuşulan Burak Özçivit, evde temizlik yapıyor ve çamaşır yıkıyor. Güzel oyuncu ise ütü işine bakıyor.

İşte ünlü çiftin evdeki iş bölümü:

"NÖBETLEŞE BAKIM"

- Bir yaşındaki Karan’a nöbetleşe bakıyorlar. Sabahları Fahriye Evcen, akşamları Burak Özçivit bebekle ilgileniyor.

- Temizlik Burak Özçivit, yemekler ve sofra hazırlama Fahriye Evcen’e ait. Ütüler Fahriye Evcen’in görevi. Çamaşır yıkamak ise dönüşümlü.

LİSTE FAHRİYE'DE

- Alışveriş Burak Özçivit, gelen poşetlerin temizlenip içeri alınması Fahriye Evcen. Evin ihtiyaç listesini hazırlamak Fahriye Evcen.

PARTİ AİLE ARASINDA OLACAK

Fahriye Evcen, 13 Nisan’da bir yaşına girecek oğulları Karan’ın doğum gününü karı-koca evde kutlayacaklarını söyledi. Çift pasta üflerken, aile büyüklerine online doğum günü partisi yapacak.