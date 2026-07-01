Fahriye Evcen'nin yeni dizisi belli oldu: Partneri 21 yaş büyük

Yıllardır ekrandan uzak olan Fahriye Evcen, yeni bir diziyle anlaştı.

Son olarak 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde izleyici karşısına çıkan Evcen, yeni projeye evet dedi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fahriye Evcen yeni yayın döneminde atv’de ekrana gelecek olan Hamal dizisinin başrol kadın oyuncusu oldu.

Evcen, dizinin hem yapımcısı hem de başrolü olan Oktay Kaynarca ile partner olacak.

Kerem Deren ve Hazal Hazal Tenim’in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturacak.

21 yaş farkı

Fahriye Evcen'in ekrana dönüşü kadar, partneriyle arasındaki 21 yaşlık fark da gündem oldu.

Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen arasındaki yaş farkı tartışmaya yol açtı.