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Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Londra'daki zirvenin ardından Trump adına açılan fake hesaptan atılan tweet'i çok sayıda gazeteci paylaştı, bazıları televizyon ekranlarına getirdi.

Haber Merkezi | 04.12.2019 - 12:53..
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Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkler tarafından Twitter'da fake bir hesap açılmıştı.

Fake hesabı yöneten Türk, Trump'ın profil fotoğrafını kullanarak espirili tweet'ler paylaşıyor. Üstelik tweet'lerdeki İngilizce'yi, gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız.

"TWO TURKS, ONE GERMAN AND ONE NAPOLEON"

Fake hesap, dün gerçekleşen NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk asıllı İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Donald Trump'ın birlikte çekildiği kareyi tweet attı. Tweet'e, "Two Turks, one German and one Napoleon" yazınca bizim gazetecilerimiz, bu espriyi Trump'ın yaptığını zannederek tuzağa düştü.

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

GAZETECİLER İNANDI

İnananların arasında İsmail Küçükkaya, Amberin Zaman ve Mine G. Kırıkkanat yer alırken, New York Times yazarı David D. Kirkpatrick de RT etti.

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

Fake Trump hesabına inanan gazeteciler

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