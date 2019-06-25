Falcon Heavy roketinin merkez çekirdeği okyanusa çakıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin geliştirdiği en güçlü roket Falcon Heavy, içerisinde bulunan 24 araştırma uydusu ile bu sabah 09.30'da uzaya fırlatıldı. Elon Musk'ın, SpaceX'in en zorlu uçuş olarak nitelendirdiği söz konusu fırlatma, karanlıkta gerçekleşti.

Florida'nın Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan Falcon Heavy roketi her ne kadar başarılı bir şekilde uzaya gönderilse de roketin drone gemisi üzerine inmesi gereken merkez çekirdeği iticisi, hedefı ıskalayarak okyanusa çakıldı.

Falcon Heavy ile fırlatılan 24 uydu, 4 farklı yörüngeye yerleştirilecek. Rokette ayrıca, 1970 yılında NASA’nın ilk uzay istasyonuna giden astronot Bill Pogue gibi 150’den fazla insanın küllleri de bulunuyor.

İLK DEFA DENİZE ÇAKILMIYOR

SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketinin merkez çekirdeği, daha önce de yere çakılmıştı. İlk fırlatılma esnasında roketin yakıtının boşalması sonucu okyanusa çakılan merkez çekirdek, ikinci fırlatılışında ise başarılı bir şekilde drone gemisine inmeyi başarmıştı.

Ancak SpaceX şirketi için merkez çekirdeğin okyanusa çakılması o kadar da büyütülecek bir olay değil. Şirketin asıl amacı, fırlatılan uyduları başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirmek.

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