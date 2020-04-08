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Falezlere çıkan şahıs, içkiyi alınca intihardan vazgeçti

Antalya'da 40 metre yükseklikte falezlerde içki içip intihara kalkışan şahıs, içki getirilmesi karşılığında eylemine son vereceğini söyledi. Getirilen içkiyi alan şahıs, teslim oldu.

DHA |
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Falezlere çıkan şahıs, içkiyi alınca intihardan vazgeçti

Çanakkale'den 4 gün önce Antalya'nın Muratpaşa ilçesine gelen Süleyman K.'yi, Düden Park'taki denizden 40 metre yüksekliğinde falezlerin uç kısmında görenler, 112'yi aradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS, 2 SAAT BOYUNCA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Burada içki içen Süleyman K.'den bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye gelmesi istendi. Görevlilerin bu talebine olumsuz yanıt veren Süleyman K., polisten sigara alıp, içki içmeye devam etti. Görevliler, yaklaşık 2 saat boyunca güvenlik önlemi alıp, Süleyman K.'yi ikna etmek için uğraştı.

Falezlere çıkan şahıs, içkiyi alınca intihardan vazgeçti

POLİSTEN RAHATSIZ OLDU

Polisin kendisini beklemesinden rahatsız olduğunu söyleyen Süleyman K., ayrılmalarını istedi. Önce geriye çekilen polis, daha sonra yeniden yanına yaklaşıp sohbet ederek, falezlerden kendilerine doğru gelmesini sağladı. İçkisinin bittiğini söyleyen Süleyman K., kendisine içki getirilmesi karşılığında falezlerden uzaklaşacağını söyledi.

Falezlere çıkan şahıs, içkiyi alınca intihardan vazgeçti

İÇKİ İSTEDİ, İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

İstirahatte olan bir itfaiye görevlisi, peynir, kavun ve içkiyi Süleyman K.’ye getirdi. Polislere doğru yaklaşan Süleyman K., tahta korkulukların üzerinde bardağa koyduğu içkiyi içip, peynir ve kavunu yedi. İçkisini bitiren Süleyman K., ekip otosuna bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

Falezlere çıkan şahıs, içkiyi alınca intihardan vazgeçti

Falezlere çıkan şahıs, içkiyi alınca intihardan vazgeçti

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