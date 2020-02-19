Farah Zeynep Abdullah, Doğu Demirkol'u yalnız bırakmadı

Doğu Demirkol, en son rol aldığı filmin galasına sevgilisi Farah Zeynep Abdullah ile katıldı.

"DEĞERLENDİRİYORUM"

Kameralar karşısına ilk kez el ele çıkan çift, soruları yanıtladı. Demirkol, "İlişkimiz iyi gidiyor. Tatlı bir kızımız, tatlı bir insan sizin gördüğünüz tanıdığınız oyunculuğunun yanı sıra kendi gündelik hayatındaki karakteri de gayet tatlı değerlendiriyorum bakalım." sözleriyle esprili bir açıklama yaptı.

Sevgilisinin açıklamalarının ardından Farah Zeynep Abdullah, gülme krizine girdi.