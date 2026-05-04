Farklı ülkelerde lohusalık: En ilginç ritüeller

Ülkemizde yakından bildiğimiz bir kelime olan "lohusa", her ülkede farklı inançlardan oluşuyor.

Doğum sonrası dönem olarak bilinen lohusalık, hem annenin fiziksel olarak toparlandığı hem de duygusal açıdan hassas bir süreçten geçtiği özel bir zaman dilimidir.

Lohusalık, yüzyıllardır farklı toplumlarda yalnızca tıbbi bir süreç olarak değil, aynı zamanda korunması ve desteklenmesi gereken kırılgan bir evre olarak kabul edilir.

Dünyanın dört bir yanında, anneleri ve bebekleri korumaya yönelik çeşitli gelenekler, inanışlar ve ritüeller ortaya çıkmıştır.

Kimi kültürlerde anne haftalarca evden çıkmazken, kimi yerlerde özel besinler tüketmesi ya da belirli uygulamalara tabi tutulması gerektiğine inanılır.

İşte, dünyada dikkat çeken lohusalık ritüelleri...

TÜRKİYE:

Anne ve bebeği korumak için kırmızı kurdele kullanılır.

“Al basması” ve nazardan korunma inancı yaygındır.

Lohusa şerbeti içirilir.

Anne 40 gün yalnız bırakılmamaya çalışılır.

ÇİN:

“Zuo Yuezi” kapsamında anne yaklaşık 1 ay evden çıkmaz

Soğuk suyla temas etmesi yasaklanır. Sadece sıcak yemekler tüketmesi önerilir.

HİNDİSTAN:

Anneye düzenli yağ masajları yapılır.

Baharatlı ve “ısıtıcı” yiyecekler tüketmesi teşvik edilir.

MEKSİKA:

“La Cuarentena” adı verilen yaklaşık 40 günlük dinlenme süresi vardır

Anneye aile büyükleri aktif destek verir. Soğuktan korunması gerektiğine inanılır.

ENDONEZYA:

Bitkisel tütsülerle yapılan duman banyosu uygulanır. Vücudu arındırdığı ve toparladığı düşünülür.

NİJERYA:

Anne sıcak su dolu kapların üzerinde oturtulur. Rahmin daha hızlı toparlandığına inanılır.

MALEZYA:

Karın bölgesi uzun bezlerle sıkıca sarılır. Vücudun eski formuna dönmesini hızlandırdığı düşünülür.

GÜNEY KORE:

Doğum sonrası sürekli deniz yosunu çorbası (miyeok-guk) tüketilir.

İyileştirici ve kan yapıcı olduğuna inanılır.