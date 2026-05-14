Faruk Acar: Özgür Özel’in bugün içine düştüğü tablo ibretliktir

CHP'de kaos sürüyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 yaşındaki sevgilisi ile otel odasında yakalanan CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

PARA TRAFİĞİNİ ANLATTI

Etkin pişmanlık başvurusu yapan Özkan Yalım, ifadesinde kirli para trafiğini tek tek anlattı.

Yalım, Özgür Özel'in kendisine "Paraları benim mavi valize koy" dediğini açıkladı.

Özkan Yalım ile Özgür Özel'in o yazışmaları da ortaya çıktı.

ACAR'DAN SERT TEPKİ

Süreç bu şekilde devam ederken, ortaya çıkan mesaj kayıtlarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Acar, Özgür Özel'in içine düştüğü durumun ibretlik olduğunu söyledi.

"HANİ ŞEFFAFLIK VADEDİYORDUNUZ?"

Kurultay sürecinde parti içerisinde değişim söylemlerinin olduğunu söyleyen Acar, "Hani değişim diyordunuz, hani şeffaflık vadediyordunuz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, CHP'ye yönelik tepkisinde şunları kaydetti:

"Meydan meydan gezip “sütte leke var, bizde yok” diyerek dürüstlük pozları kesen Özgür Özel’in bugün içine düştüğü tablo ibretliktir. Hani değişim diyordunuz, hani şeffaflık vadediyordunuz? Sizin “değişim” dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış.

"RESMEN BİR HARAÇ DÜZENİ KURULMUŞ"

Ortada sıradan bir iddia yok; kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar ve telefon kayıtları var. Bir yanda şeffaflık nutukları, diğer yanda “mavi valiz”, “sağlam paket” ve bahçe duvarına bırakıldığı söylenen para dolu poşetler… Bu sahnelerin sadece mafya filmlerinde olacağını sanıyorduk ama görüyoruz ki Özgür Özel ve avaneleri resmen bir haraç düzeni kurmuş, herkesi kendilerine bağlamış!

Kimse çıkıp “iftira” diye bağırmasın. İhbarcı CHP’li, itirafçı CHP’li; poşetiyle, valiziyle, para kuleleriyle aynı CHP işi! Bu saatten sonra Özgür Özel’e düşen tek şey, millete ahlak dersi vermeyi bırakıp o mavi valizin hesabını vermektir. Ondan sonra isterse motorları o meşhur “maviliklere” sürebilirler…"