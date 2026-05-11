Fas'ta kayıp ABD askerinin cansız bedeni bulundu

Fas’ta gerçekleştirilen uluslararası askeri tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerinden biri için yürütülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri, yaklaşık 8 gündür haber alınamayan askerlerden birinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Ortak operasyon kapsamında kara, hava ve deniz unsurlarının katıldığı yoğun çalışmaların ardından bulunan askerin kimliği de açıklandı.

ORTAK ARAMA OPERASYONU SONUÇ VERDİ

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kaybolan askerlerin bulunması amacıyla geniş çaplı bir arama-kurtarma operasyonu yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalara Fas ordusunun yanı sıra sivil savunma ekipleri ile ABD’ye ait askeri unsurların da katıldığı ifade edildi.

Yetkililer, yürütülen ortak operasyon sonucunda ABD askeri Teğmen Kendrick Lamont Key Jr’ın cansız bedeninin tespit edilerek bulunduğu bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Açıklamada, cansız bedeni bulunan askerin askeri helikopterle ülkenin orta kesiminde bulunan Gulmim kentindeki Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna götürüldüğü kaydedildi. Askerin cenazesinin ABD’ye gönderilmesine yönelik resmi işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan kayıp durumdaki diğer ABD askerine ulaşılması için bölgedeki arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

KAYBOLAN ASKERLER TATBİKAT SIRASINDA İZLERİNİ KAYBETTİRDİ

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, iki ABD askerinin 2 Mayıs’ta Fas’ın Tan Tan kenti yakınlarında bulunan Cap Draa Eğitim Alanı çevresinde kaybolduğunu duyurmuştu.

Açıklamanın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmış, hem Fas hem de ABD’ye ait ekipler koordineli şekilde operasyon yürütmüştü.

"AFRİKA ASLANI 2026" TATBİKATI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fas ile ABD’nin ortaklaşa düzenlediği “Afrika Aslanı 2026” tatbikatı, Afrika kıtasındaki en büyük uluslararası askeri organizasyonlardan biri olarak gösteriliyor. Bu yıl 41 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, 27 Nisan’da başlamış ve 8 Mayıs’ta sona ermişti.

Tatbikat kapsamında kara, hava ve deniz operasyonları, kriz yönetimi senaryoları, terörle mücadele eğitimleri ve koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirilmişti.