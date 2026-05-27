Fas’ta kurbanlık koyun pencereden atladı
Bayramın ilk gününde kaçan kurbanlık hayvanlar, her yıl olduğu gibi karmaşa ve korkuya yol açtı; ancak Fas’ta çok daha farklı bir durum yaşandı. Bir apartmanın penceresinden atlayan kurbanlık koyun, son anda müdahale edilerek kurtarıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı başladı.
Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar kurbanlarını kesmeye hazırlanırken, çeşitli ülkelerde kaçan kurbanlıkların görüntüleri ortaya çıkmaya başladı.
KOYUN CAMDAN ATLADI
Ancak Fas’ta çok nadir rastlanacak bir olay yaşandı.
Bir aile tarafından eve getirilen kurbanlık koyun camdan atladı.
SON ANDA BOYNUZLARINDAN TUTULARAK KURTARILDI
Aile tarafından son anda müdahale edilen koyun, boynuzlarından tutularak kurtarıldı.
Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi