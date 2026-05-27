Fas’ta kurbanlık koyun pencereden atladı

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı başladı.

Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar kurbanlarını kesmeye hazırlanırken, çeşitli ülkelerde kaçan kurbanlıkların görüntüleri ortaya çıkmaya başladı.

KOYUN CAMDAN ATLADI

Ancak Fas’ta çok nadir rastlanacak bir olay yaşandı.

Bir aile tarafından eve getirilen kurbanlık koyun camdan atladı.

SON ANDA BOYNUZLARINDAN TUTULARAK KURTARILDI

Aile tarafından son anda müdahale edilen koyun, boynuzlarından tutularak kurtarıldı.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, o anlar kameralara yansıdı.