Fatih Altaylı, Antalya açıklarında yakaladığı balığı paylaştı

Sosyal medyada gündem olan görüntü...

Gazeteci Fatih Altaylı, yaptığı haber ve açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Bazı yorumları nedeniyle zaman zaman tartışmaların odak noktası olan isim bu defa farklı bir olayla konuşuldu.

BALON BALIĞI YAKALADI

Altaylı'nın Antalya açıklarında bir teknede balon balığı yakaladığı görüntüler paylaşıldı.

Teknede çekilen görüntülerde, avlanan balon balığının halen canlı olduğu görüldü.

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Altaylı ve arkadaşları ayrıca çıktıkları avda bir adet de vahu balığı yakaladı.

Balığı eline alarak poz veren gazeteci, o fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Fatih Altaylı’nın avcılık görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

6 AY TUTUKLU KALMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yaptığı bir yayındaki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6 ay hapis yatan gazeteci 29 Aralık 2025'te tahliye edilmişti.

YOUTUBE YAYINLARINA ARA VERDİ

3 Ekim 2025'teki duruşmada tutukluluğunun devamına karar verilmesinin ardından Altaylı, 6 Ekim 2025'te bir video mesajla yayınlarına tamamen ara verdiğini duyurmuştu.