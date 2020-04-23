Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, konuk tarihçilerle 23 Nisan'ın Türkiye için anlamı, bu noktaya nasıl gelindiği ve bu ruhun nasıl yaşatılması gerektiği üzerinde duruldu.

Fatih Altaylı: Atatürk sirozdan ölmedi

Programın kapanış kısmında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusı Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili dünden bugüne bazı yanlış yorumlara dikkat çeken Fatih Altaylı, şunları söyledi:

"ATATÜRK İÇMEKTEN, SİROZDAN ÖLMEDİ.."

"Atatürk'e de Allah aşkına saygısızlığı bırakın. 3 tane çağulcuya karşı mücadele etmedi. Yıllar süren, bir ömür süren savaşlardan çıktı. İçki içmekten değil, cephelerde kaptığı hepatit mikrobundan dolayı hasta oldu. Pek çok hastalığı da cephelerden gelmedi."

"Cumhuriyet kurulduğunda Anadolu felaket bir yerdi. Şehirleşme düşüktü, üretim yoktu. Tarlalar ekilemedi. Köy ahalisi hastalıktan ve salgından kırılıyordu. bugünlere geldiysek, o insanlar sayesinde. En azından saygı göstermiyorsanız da saygısızlığını yüksek sesle belirtmeyin."