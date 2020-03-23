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Fatih Altaylı'dan sağlık çalışanları için ilginç tepki

Programında koronavirüs salgınındaki özverili mücadelelerinden dolayı sağlık çalışanlarını öven Altaylı, "Bir sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem, kafasını gözünü kırarım." dedi.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 15:49..
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Koronavirüs, Türkiye'de sağlık çalışanlarının değerini artırdı.

Daha düne kadar, sadece yapılan saldırılarla gündeme gelebilen, bir can kurtarmak için adeta canını veren sağlıkçılar, virüs salgını sırasından gösterdikleri özveri ile kendilerini eleştirelenleri fazlasıyla utandırdı.

İLGİNÇ DESTEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde her akşam verdikleri mücadele nedeniyle alkışlarla destek olunan sağlık çalışanlarına, Fatih Altaylı da kendi programında yer verdi.

Fatih Altaylı: Sağlık çalışanına dokunanın kafasını kırarım İZLE

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DOKUNAN YANDI

Habertürk ekranlarında yayınlanan canlı programda, sağlıkçıları öve öve bitiremeyen Altaylı, "Bir sağlık çalışanına şiddet uygulayan birini görürsem, kafasını gözünü kırarım." dedi.

"AĞZINI BURNUNU KIRARIM"

90 kilo olduğunu dile getiren Altaylı, "1.90 boyum var, 90 kiloyum. Ağzını burnunu kırarım, eline veririm." şeklinde konuştu.

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