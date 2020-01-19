Fatih Erbakan parti kurma gerekçesini anlattı

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni parti kurma sürecine de değindi.

"YETKİ İÇİN SİYASET YAPMAM LAZIM"

Erbakan şunları söyledi; "Bizim o partide (Saadet Partisi) çalışma yapmamız, insanlara faydalı olmamız engellendi. Bu planlı ve maksatlı olarak engellendi. Bunun çok örnekleri var, ayrıntısına girmeyeceğim. Fatih Erbakan, Erbakan ailesi, hocamıza yakın olan çevresi 'Siz köşede oturacaksınız, konuşma yapmayacaksınız, programa konuşmayacaksınız' dendi. Kütahya Tavşanlı'da programa gitmişiz. Tavşanlı, koskoca 5,5 milyonluk Ankara'dan daha çok oy alınmış. Seçimden sonra ilçe yönetimi görevden alınıyor. Gerekçe ne Fatih Erbakan'ı çağırıp konferans yaptırmaları. Bizim temel politikalara aykırı eylemimiz olsa engelleme olabilir. Ama seçimlerde çalışıyoruz, il il geziyoruz. Böyle bir durumda biz bunu yapmayalım oturalım diyemeyiz, bizim inancımız gereği insanlara faydalı olmak, paylaşımda, yönetimde adaleti temsil etmek. Elinde yetkin olması için siyaset yapman lazım."