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Fatih Erbakan: Tek başına iktidar olacağız

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi mitinginde, "Milli görüşün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılın startını veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA | 24.11.2018 - 17:50..
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Fatih Erbakan: Tek başına iktidar olacağız

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Osmanlı Padişahı Abdulhamid'in torunu Abdulhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı "Yeniden Refah Partisi", Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingle tanıtıldı.

Fatih Erbakan ilk mitingini düzenledi VİDEO

Eyüp Sultan Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, partisini iktidara taşıyacaklarının sözünü verdi.

"AYASOFYA'YI İBADETE AÇACAĞIZ"

Erbakan, "Milli görüşün koalisyon ortağı olduğu birinci 40 yıldan sonra, milli görüşün tek başına iktidar olacağı ikinci 40 yılın startını veriyoruz" diye konuştu. Erbakan, babası Necmettin Erbakan döneminde memurun maaşını 2 katına çıkardıklarını söyleyerek, "Denk bütçenin gerçekleştirildiği birinci 40 yıldan sonra bütün iç ve dış borçlarının ödeneceği ikinci 40 yılı başlatacağız" dedi. Erbakan, ilk işlerinden birisinin Ayasofya'yı ibadete açmak olduğunu kaydetti. Fatih Erbakan: Tek başına iktidar olacağız

"PARTİYİ ŞEHZADEYLE KURUYORUZ"

Milli görüş akımının ilk siyasi partisi olan Milli Nizam Partisi'ni sultanların kurduğunu söyleyen Fatih Erbakan, "Babam Milli Nizam Partisi'ni kurarken 'Bu partiyi sultanlar kurdu. Bu partiyi sultan Abdulhamid Han kurmuştu' demişti. Şimdi biz de diyoruz ki milli görüşün ikinci 40 yıldaki temsilcisi olan Refah Partisi'ni Erbakan'ın kastettiği şehzademizle birlikte kuruyoruz" dedi. Fatih Erbakan: Tek başına iktidar olacağız

"İNTİKAM İÇİN GELMİYORUZ"

Refah Partisi'nin 20 yıl sonra vücut bulduğunu söyleyen Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak kavga için, intikam için, çatışma için değil, kinle hasetle hırsla yola çıkmıyoruz. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapılan tüm hayırlara teşekkür etmek, eksikleri tamamlamak, yanlışları düzeltmek için yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan: Tek başına iktidar olacağız

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