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Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. İcra memurları bugün parti merkezinin kapısına dayandı.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 14:39..
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Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi’ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Parti binasının tahliyesi için icra memurları bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nin kapısına dayandı.

Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi


İCRA MEMURLARI KAPIYA DAYANDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün taleplerini haklı görerek Saadet Partisi’nin Ankara Balgat’daki genel merkezi tahliye etmesi yönünde karar vermişti.

Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

Tahliye için icra memurları bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek icra işlemlerini yürüttü.

Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

SÜRE İSTEDİLER

Saadet Partisi Genel Merkez Avukatı Fatih Beyazıt; “Yargıtay tarafından onanan haciz ve tahliyeye ilişkin karar tarafımıza icra memuru vasıtası ile tebliğ olunmuştur. Biz bu karara göre parti binasının tahliye sürecini iyi niyet çerçevesinde yürütmek istediğimizi karşı tarafa ve memura ilettik. Karşı taraf 15 gün içerisinde tahliyenin gerçekleşmesini istedi ancak tarafımızca buranın bir parti genel merkezi binası olduğu 16 yıldır Saadet Partisi’nin genel merkez binası olarak kullanıldığı hususları gözetilerek bir aylık sürenin yeterli olmayacağı ifade edilerek en az 3 aylık bir süre verilmesini talep ettik" açıklamasında bulundu.Fatih Erbakan'dan Saadet'e icra hamlesi

Avukat Beyazıt, "Gayrimenkulün sahipliği noktasındaki husumetler aydınlatmadan bu tahliye kararının uygulatılması karşı tarafın kötü niyet ve belirli siyasi emeller uğruna bunu gerçekleştirdiğini gösterir,” dedi.

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