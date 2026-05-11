Fatih Furtuna ifşa oldu: Taşacak Bu Deniz'i bakın kim takip etti

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'de "Fatih Furtuna" heyecanı...

Bir süredir adı geçen ancak herhangi bir oyuncu açıklanmayan karaktere ilişkin sosyal medyada çeşitli iddialar gündeme geldi.

İzleyiciler, karaktere yakıştırdıkları oyuncuları etiketlerken ilginç bir detay göze çarptı.

TAKİBE ALDI

Engin Öztürk, Taşacak Bu Deniz'in bir çok oyuncusunu ve yönetmenini takibe aldı.

Öztürk’ün dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak ile oyuncular Zeynep Atılgan, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Naz Çağla Irmak’ı sosyal medyada takip etmeye başlaması dikkat çekti.

Diziye katılacağı yönündeki iddialar da güçlendi.