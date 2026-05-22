Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı
Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, 2021-2022 sezonunda da kırmızı-siyahlı formayı terleten Sırp forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzalandığını duyurdu.
Süper Lig'de küme düşen ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları başladı.
"FORMAMIZ ALTINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulübün X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonunda da formamızı giyen forvet Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı. Kariyerinde Kızılyıldız, Ferencvaros, Toulouse ve Atalanta gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki oyuncumuz, ülkesi Sırbistan ile A takım ve alt yaş kategorilerde milli formayı terletti. Aleksandar Pesic'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.