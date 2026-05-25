Fatih Karagümrük, Galatasaray’dan Batuhan Şen'i transfer etti

Süper Lig'de bu sezon 30 puan toplayarak küme düşen Fatih Karagümrük'te, sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesini yenileyen İstanbul temsilcisi, 1. Lig için iddialı hamleler gerçekleştirdi.

Yeniden Süper Lig'i hedefleyen Karagümrük, Davide Biraschi ve Daniele Verde'nin bonservisini aldı.

Kırmızı-siyahlılar, eski golcüsü Aleksandar Pesic'i de renklerine bağladı.

Karagümrük son hamlesini ise kaleye yaptı.

3 YILLIK İMZA ATILDI

Kırmızı-siyahlı ekip, 2022-2023 sezonunda takımda forma giyen kaleci Batuhan Şen’i kadrosuna kattı.

Karagümrük, 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısından yetişen Batuhan, daha önce Fatih Karagümrük, Kocaelispor, Gaziantep FK, Menemen FK ve 1461 Trabzon FK formalarını kiralık olarak giymişti.

Batuhan Şen, bu sezon Galatasaray ile 2 Süper Lig maçına çıktı.