Fatih Karagümrük lige Alanyaspor galibiyetiyle veda etti
Küme düşmesi daha önce kesinleşen Fatih Karagümrük, Süper Lig'in son haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başaran Fatih Karagümrük'ün gollerini 47. ve 72. (P) dakikalarda Larsson attı.
Alanyaspor'un tek sayısını 32. dakikada Meschack kaydetti.
Lige son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle veda eden Fatih Karagümrük, 30 puanla sezonu tamamladı.
37 puanla sezona nokta koyan Alanyaspor, üst üste 10. sezonunu kümede kalarak tamamlamayı başardı.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore (Dk. 64 Babicka), Berkay Özcan, Barış Kalaycı (Dk. 90+1 Tarık Buğra Kalpaklı), Larsson (Dk. 90 Fatih Kurucuk)
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana (Dk. 82 Güven Yalçın), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 81 Efecan Karaca), Makouta (Dk. 72 İzzet Çelik), Duarte, Enes Keskin (Dk. 72 İbrahim Kaya), Ui-jo (Dk. 72 Hagi), Meschack
