Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesi yenilendi
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesini uzattı.
Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, Sırp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.
Kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile sözleşme yenileyerek 2026-2027 sezonunda şampiyonluk hedefi için önemli bir adım atmıştır. Yapılan anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, teknik ekibimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
17 MAÇA ÇIKTI
Sırp teknik adam yönetimindeki Fatih Karagümrük, 17 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)